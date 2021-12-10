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    Главная / Торги / Поставка химических реагентов и лаб.посуды

    Поставка химических реагентов и лаб.посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252788

    Наименование закупки

    Поставка химических реагентов и лаб.посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:12

    Документация процедуры

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Проект_договора_на_поставку_хим.реагентов.doc

    Спецификация_к_договору__НДС_20_.xls

    Спецификация_к_договору_НДС_10_.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реагентов и лаб.посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:30 GMT +310.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реагентов и лаб.посуды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Казань ул.Шуртыгина дом 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости определяемой в соответствии с п.1.1 Договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика указанной в договоре в течении месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счет-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Ацетон ХЧ 1Л 0.8КГ бутылка ТУ 2633-018-44493179-98"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов ГСО 7792-2000 1МГ/МЛ фон вода 6 месяцевМЕС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Калий хлористый ХЧ 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 4234-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Кальций хлористый обезвоженный Ч 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Серебро азотнокислое ХЧ 0.05КГ 60МЛ банка темное стекло ГОСТ 1277-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Серебро сернокислое ХЧ 55МЛ 0.01КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 2625-001-44460240-2015 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Кислота серная ХЧ п/э бутылка 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Серебро сернокислое ХЧ 55МЛ 0.01КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 2625-001-44460240-2015 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Кислота серная ХЧ п/э бутылка 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ 1Л 1.4КГ бутылка стеклянная ГОСТ 4461-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Индикатор Метиленовый синий ЧДА 0.05КГ 105МЛ банка коричневая ПЭТ ТУ 6-09-40-5171-84"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Аммоний хлористый ХЧ 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Кальций хлористый обезвоженный Ч 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Серебро азотнокислое ХЧ 0.05КГ 60МЛ банка темное стекло ГОСТ 1277-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Реактив для хроматографии алюминий оксид 0.04-0.2ММ банка ПЭТ коричневая 105МЛ 0.1КГ ТУ 2123-015-73098969-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Государственный стандартный образец массовой доли механических примесей МПН-0.250-ЭК ГСО 7858-2000 МСО 0311:2002 0.2-0.3% 100Г флакон"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Государственный стандартный образец плотности жидкости ПЛ-870-ЭК РЭП-4) ГСО 8620-2004 МСО 1177:2005 865-870КГ/М3 500МЛ флакон"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 0.01МЛ 10 ампул ООО "Крезол" ТУ 20.59-046-79640352-2018"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-07-1607-87"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Кальций хлористый обезвоженный Ч банка круглая коричневая с винтовой горловиной 0.1КГ 200МЛ ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Кислота серная ХЧ бутылка стекло 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 1Л 0.5КГ банка ПП ТУ 6-09-1903-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Реактив химический Ацетон Ч 99.5ПРОЦ C3H6O 1Л 0.8КГ бутылка ГОСТ 2603-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Реактив химический Калий двухромовокислый ХЧ 0.5КГ гриппер 250х350ММ ГОСТ 4220-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Кальций хлористый обезвоженный Ч банка круглая коричневая с винтовой горловиной 0.1КГ 200МЛ ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Кислота серная ХЧ п/э бутылка 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный ЧДА 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 2053-77"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Стандарт-титр Иод 0.01МЛ 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-07-1607-87"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-07-1607-87"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Реактив для хроматографии Ацетальдегид Ч флакон 250МЛ ТУ 6-09-5708-68"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Реактив химический Ртуть (II) окись желтая ЧДА 55МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ГОСТ 5230-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-07-614-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Реагент Диметилформамид Ч 1КГ бутылка ГОСТ 20289-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Реактив химический Ацетон ХЧ 1Л 0.8КГ бутылка ТУ 2633-018-44493179-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Реактив химический Изо-Масляный альдегид Ч 1Л 1КГ бутылка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Мелиор 15СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Мелиор 12.5СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 49"

    "Фильтр обеззоленный красная лента Мелиор 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Мелиор 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Ерш с кисточкой 300х110х20 натуральная щетина ООО "Белгородская фабрика щеточных изделий""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 52"

    "Мановакуумметр двухтрубный МВ-6000 (315) 0...6000ПА"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 53"

    "Комплект демеркуризационный НДЛ-1 для обезвреживания ртути ООО "ЛИКВИДСЕРВИС" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Реактив химический Ртуть (II) уксуснокислая ЧДА 0.1КГ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 55"

    "Реактив химический Ртуть (II) сернокислая ЧДА 55МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 2624-004-48438881-2007"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Реактив химический Калий сернокислый ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 57"

    "Воронка делительная ВД-1-500 стекло с фторопластовым краном ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Пипетка прямая Стеклоприбор 1-1-2-1 на частичный слив градуированная исполнение 1 1 класс точности стекло ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Пипетка с расширением Стеклоприбор 1-2-2-10 на частичный слив градуированная исполнение 1 2 класс точности 10МЛ стекло ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 60"

    "Пипетка с расширением Стеклоприбор 1-2-2-25 на частичный слив градуированная исполнение 1 2 класс точности 25МЛ стекло ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 61"

    "Сито лабораторное с калибровкой Русприбор СЛ-200 нержавеющая сталь 200ММ 0.16ММ 50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Колба мерная Стеклоприбор 2-200-2 ПМ исполнение 2 ТС 200МЛ класс точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 63"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-1-2-5-0.02 25МЛ стекло 0.02 с краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 64"

    "pH-метр переносной Анион-4102 комплектация №1 220х180х75ММ 0.9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Воронка лабораторная Минимед В-100-150 100х150ММ 150МЛ ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Чашка выпарительная Оятская керамика №3 100МЛ 97ММ 35ММ фарфор нестерильная ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 67"

    "Колба коническая КН-2-250-34 исполнение 2 ТС 250МЛ со шкалой ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 68"

    "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-5 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 5МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-50 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 50МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 70"

    "Чашка выпарительная Оятская керамика №5 250МЛ 123ММ 50ММ фарфор нестерильная ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 71"

    "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-100 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 100МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 72"

    "Ерш 400х150х90ММ искусственная щетина ООО "Белгородская фабрика щеточных изделий""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Склянка Фармстекло БПК-250-29/32-14/23 250МЛ ТС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Воронка делительная грушевидная Стеклоприбор ВД-3-1000 480х122ММ 1000МЛ стекло конус 29/32 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Воронка делительная Минимед ВД-1-250 250МЛ стекло конус 19/26 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 76"

    "Стакан высокий Стеклоприбор В-1-250 250МЛ ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 Украина"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Стакан высокий Стеклоприбор В-1-100 100МЛ ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 Украина"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 78"

    "Пипетка мерная Стеклоприбор 3-1-2-1 на полный слив градуированная исполнение 1 1МЛ стекло ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 79"

    "Пипетка мерная Стеклоприбор 3-1-2-2 на полный слив градуированная исполнение 1 2МЛ стекло ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 80"

    "Пипетка мерная Стеклоприбор 3-2-2-5 на полный слив градуированная исполнение 2 5МЛ стекло ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 81"

    "Система перекачивающая ПЭ-3000 для агрессивных жидкостей с ножным насосом фторопласт 241х244х612ММ 0.6КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Бюкс 70МЛ 50х40 алюминий ООО "Рнпо Русприбор" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 83"

    "Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-34/12 40х65 стекло ГОСТ 25336-82 ООО "МИНИМЕД" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 84"

    "Колба коническая КН-2-500-34 исполнение 2 ТС 500МЛ со шкалой ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 85"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-2-2-25-0.1 25МЛ стекло 0.1 с боковым краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "Бюретка Минимед 1-1-2-25-0.1 25МЛ стекло 0.1 с краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 87"

    "Пробка резиновая №14.5 12.3/17.3ММ 25ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 88"

    "Пробка резиновая №21.5 19.5/25.5ММ 30ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 89"

    "Пробка резиновая №34.5 31.5/38.5ММ 35ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 90"

    "Пробка резиновая №40 37/45ММ 40ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 91"

    "Пипетка прямая Стеклоприбор 1-2-2 на полный слив исполнение 1 2 класс точности 1МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 92"

    "Пипетка прямая Стеклоприбор 1-2-1 на полный слив исполнение 1 2 класс точности стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 93"

    "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-20 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 20МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 94"

    "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-25 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 25МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 95"

    "Бюретка Стеклоприбор 1-1-2-5-0.02 5МЛ стекло 0.02 с краном ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 96"

    "Реактив химический Калий сернокислый ХЧ 105МЛ 0.1КГ банка ПЭТ коричневая ГОСТ 4145-74"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 97"

    "Трубка Силтех медицинская 10х2ММ силикон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Трубка Силтех медицинская 8х1.5ММ силикон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 99"

    "Стандарт-титр набор для рН-метрии pH 1.65; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18; 12.43 ООО "ЭКРОСХИМ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 100"

    "Стандарт-титр набор для рН-метрии pH 1.65; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18; 12.43 ООО "ЭКРОСХИМ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 101"

    "Стандарт-титр Натрий гидроокись 0.1Н 10 ампул АО "НПИП "УРАЛХИМИНВЕСТ" ТУ 2642-001-33813273-97 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 102"

    "Серебро азотнокислое Ч ГОСТ 1277-75"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 103"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Мелиор 12.5СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 104"

    "Реактив химический Аммоний сернокислый ХЧ ГОСТ 3769-78"

    Кол-во: 1.000

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