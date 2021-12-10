Цена договора и требования к обеспечению

Оплата поставленных товаров по стоимости определяемой в соответствии с п.1.1 Договора осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика указанной в договоре в течении месяца следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счет-фактуры

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Реактив химический Ацетон ХЧ 1Л 0.8КГ бутылка ТУ 2633-018-44493179-98" Кол-во: 6.000

"Позиция 2" "Государственный стандартный образец нитрит-ионов ГСО 7792-2000 1МГ/МЛ фон вода 6 месяцевМЕС" Кол-во: 10.000

"Позиция 3" "Реактив химический Калий хлористый ХЧ 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 4234-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Реактив химический Кальций хлористый обезвоженный Ч 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 10.000

"Позиция 5" "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ГОСТ 4520-78" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Серебро азотнокислое ХЧ 0.05КГ 60МЛ банка темное стекло ГОСТ 1277-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Реактив химический Серебро сернокислое ХЧ 55МЛ 0.01КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 2625-001-44460240-2015 Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 10" "Кислота серная ХЧ п/э бутылка 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77" Кол-во: 4.000

"Позиция 11" "Реактив химический Серебро сернокислое ХЧ 55МЛ 0.01КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 2625-001-44460240-2015 Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 12" "Кислота серная ХЧ п/э бутылка 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77" Кол-во: 4.000

"Позиция 13" "Реактив химический Азотная кислота ХЧ 1Л 1.4КГ бутылка стеклянная ГОСТ 4461-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Индикатор Метиленовый синий ЧДА 0.05КГ 105МЛ банка коричневая ПЭТ ТУ 6-09-40-5171-84" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Реактив химический Аммоний хлористый ХЧ 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 3773-72" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Реактив химический Кальций хлористый обезвоженный Ч 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 4.000

"Позиция 17" "Серебро азотнокислое ХЧ 0.05КГ 60МЛ банка темное стекло ГОСТ 1277-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Реактив для хроматографии алюминий оксид 0.04-0.2ММ банка ПЭТ коричневая 105МЛ 0.1КГ ТУ 2123-015-73098969-2014" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Государственный стандартный образец массовой доли механических примесей МПН-0.250-ЭК ГСО 7858-2000 МСО 0311:2002 0.2-0.3% 100Г флакон" Кол-во: 12.000

"Позиция 20" "Государственный стандартный образец плотности жидкости ПЛ-870-ЭК РЭП-4) ГСО 8620-2004 МСО 1177:2005 865-870КГ/М3 500МЛ флакон" Кол-во: 8.000

"Позиция 21" "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77" Кол-во: 4.000

"Позиция 23" "Стандарт-титр Магний сернокислый 0.01МЛ 10 ампул ООО "Крезол" ТУ 20.59-046-79640352-2018" Кол-во: 1.000

"Позиция 24" "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-07-1607-87" Кол-во: 2.000

"Позиция 25" "Кальций хлористый обезвоженный Ч банка круглая коричневая с винтовой горловиной 0.1КГ 200МЛ ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 2.000

"Позиция 26" "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "Кислота серная ХЧ бутылка стекло 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 1Л 0.5КГ банка ПП ТУ 6-09-1903-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "Реактив химический Ацетон Ч 99.5ПРОЦ C3H6O 1Л 0.8КГ бутылка ГОСТ 2603-79" Кол-во: 2.000

"Позиция 31" "Реактив химический Калий двухромовокислый ХЧ 0.5КГ гриппер 250х350ММ ГОСТ 4220-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "Кальций хлористый обезвоженный Ч банка круглая коричневая с винтовой горловиной 0.1КГ 200МЛ ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 5.000

"Позиция 33" "Кислота серная ХЧ п/э бутылка 1.8КГ 1Л ГОСТ 4204-77" Кол-во: 2.000

"Позиция 34" "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77" Кол-во: 2.000

"Позиция 35" "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный ЧДА 600МЛ 0.5КГ банка низкая ПЭ с крышкой ГОСТ 2053-77" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Стандарт-титр Иод 0.01МЛ 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 3.000

"Позиция 37" "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 200МЛ 0.1КГ банка ПЭТ круглая коричневая с винтовой горловиной ТУ 6-09-07-1607-87" Кол-во: 2.000

"Позиция 38" "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-07-1607-87" Кол-во: 1.000

"Позиция 39" "Кислота соляная ХЧ бутылка стекло 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77" Кол-во: 3.000

"Позиция 40" "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ бутылка ПЭ ГОСТ 61-75" Кол-во: 1.000

"Позиция 41" "Реактив для хроматографии Ацетальдегид Ч флакон 250МЛ ТУ 6-09-5708-68" Кол-во: 1.000

"Позиция 42" "Реактив химический Ртуть (II) окись желтая ЧДА 55МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ГОСТ 5230-74" Кол-во: 2.000

"Позиция 43" "Реактив химический N,N-Диметил-п-фенилендиамин сернокислый ЧДА 105МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 6-09-07-614-76" Кол-во: 1.000

"Позиция 44" "Реагент Диметилформамид Ч 1КГ бутылка ГОСТ 20289-74" Кол-во: 1.000

"Позиция 45" "Реактив химический Ацетон ХЧ 1Л 0.8КГ бутылка ТУ 2633-018-44493179-98" Кол-во: 1.000

"Позиция 46" "Реактив химический Изо-Масляный альдегид Ч 1Л 1КГ бутылка" Кол-во: 1.000

"Позиция 47" "Фильтр обеззоленный синяя лента Мелиор 15СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011" Кол-во: 2.000

"Позиция 48" "Фильтр обеззоленный синяя лента Мелиор 12.5СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011" Кол-во: 7.000

"Позиция 49" "Фильтр обеззоленный красная лента Мелиор 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011" Кол-во: 2.000

"Позиция 50" "Фильтр обеззоленный белая лента Мелиор 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011" Кол-во: 2.000

"Позиция 51" "Ерш с кисточкой 300х110х20 натуральная щетина ООО "Белгородская фабрика щеточных изделий"" Кол-во: 5.000

"Позиция 52" "Мановакуумметр двухтрубный МВ-6000 (315) 0...6000ПА" Кол-во: 29.000

"Позиция 53" "Комплект демеркуризационный НДЛ-1 для обезвреживания ртути ООО "ЛИКВИДСЕРВИС" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 54" "Реактив химический Ртуть (II) уксуснокислая ЧДА 0.1КГ" Кол-во: 0.200

"Позиция 55" "Реактив химический Ртуть (II) сернокислая ЧДА 55МЛ 0.05КГ банка ПЭТ коричневая ТУ 2624-004-48438881-2007" Кол-во: 2.000

"Позиция 56" "Реактив химический Калий сернокислый ХЧ" Кол-во: 0.100

"Позиция 57" "Воронка делительная ВД-1-500 стекло с фторопластовым краном ГОСТ 25336-82" Кол-во: 2.000

"Позиция 58" "Пипетка прямая Стеклоприбор 1-1-2-1 на частичный слив градуированная исполнение 1 1 класс точности стекло ГОСТ 29227-91" Кол-во: 5.000

"Позиция 59" "Пипетка с расширением Стеклоприбор 1-2-2-10 на частичный слив градуированная исполнение 1 2 класс точности 10МЛ стекло ГОСТ 29227-91" Кол-во: 3.000

"Позиция 60" "Пипетка с расширением Стеклоприбор 1-2-2-25 на частичный слив градуированная исполнение 1 2 класс точности 25МЛ стекло ГОСТ 29227-91" Кол-во: 8.000

"Позиция 61" "Сито лабораторное с калибровкой Русприбор СЛ-200 нержавеющая сталь 200ММ 0.16ММ 50ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 62" "Колба мерная Стеклоприбор 2-200-2 ПМ исполнение 2 ТС 200МЛ класс точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 3.000

"Позиция 63" "Бюретка Стеклоприбор 1-1-2-5-0.02 25МЛ стекло 0.02 с краном ГОСТ 29251-91" Кол-во: 2.000

"Позиция 64" "pH-метр переносной Анион-4102 комплектация №1 220х180х75ММ 0.9КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 65" "Воронка лабораторная Минимед В-100-150 100х150ММ 150МЛ ТС ГОСТ 25336-82" Кол-во: 2.000

"Позиция 66" "Чашка выпарительная Оятская керамика №3 100МЛ 97ММ 35ММ фарфор нестерильная ГОСТ 9147-80" Кол-во: 14.000

"Позиция 67" "Колба коническая КН-2-250-34 исполнение 2 ТС 250МЛ со шкалой ГОСТ 25336-82" Кол-во: 12.000

"Позиция 68" "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-5 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 5МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91" Кол-во: 10.000

"Позиция 69" "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-50 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 50МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91" Кол-во: 5.000

"Позиция 70" "Чашка выпарительная Оятская керамика №5 250МЛ 123ММ 50ММ фарфор нестерильная ГОСТ 9147-80" Кол-во: 4.000

"Позиция 71" "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-100 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 100МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91" Кол-во: 2.000

"Позиция 72" "Ерш 400х150х90ММ искусственная щетина ООО "Белгородская фабрика щеточных изделий"" Кол-во: 5.000

"Позиция 73" "Склянка Фармстекло БПК-250-29/32-14/23 250МЛ ТС" Кол-во: 5.000

"Позиция 74" "Воронка делительная грушевидная Стеклоприбор ВД-3-1000 480х122ММ 1000МЛ стекло конус 29/32 ГОСТ 25336-82" Кол-во: 1.000

"Позиция 75" "Воронка делительная Минимед ВД-1-250 250МЛ стекло конус 19/26 ГОСТ 25336-82" Кол-во: 5.000

"Позиция 76" "Стакан высокий Стеклоприбор В-1-250 250МЛ ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 Украина" Кол-во: 2.000

"Позиция 77" "Стакан высокий Стеклоприбор В-1-100 100МЛ ТС со шкалой ГОСТ 25336-82 Украина" Кол-во: 4.000

"Позиция 78" "Пипетка мерная Стеклоприбор 3-1-2-1 на полный слив градуированная исполнение 1 1МЛ стекло ГОСТ 29227-91" Кол-во: 10.000

"Позиция 79" "Пипетка мерная Стеклоприбор 3-1-2-2 на полный слив градуированная исполнение 1 2МЛ стекло ГОСТ 29227-91" Кол-во: 10.000

"Позиция 80" "Пипетка мерная Стеклоприбор 3-2-2-5 на полный слив градуированная исполнение 2 5МЛ стекло ГОСТ 29227-91" Кол-во: 10.000

"Позиция 81" "Система перекачивающая ПЭ-3000 для агрессивных жидкостей с ножным насосом фторопласт 241х244х612ММ 0.6КГ" Кол-во: 2.000

"Позиция 82" "Бюкс 70МЛ 50х40 алюминий ООО "Рнпо Русприбор" Россия" Кол-во: 10.000

"Позиция 83" "Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-34/12 40х65 стекло ГОСТ 25336-82 ООО "МИНИМЕД" Россия" Кол-во: 6.000

"Позиция 84" "Колба коническая КН-2-500-34 исполнение 2 ТС 500МЛ со шкалой ГОСТ 25336-82" Кол-во: 2.000

"Позиция 85" "Бюретка Стеклоприбор 1-2-2-25-0.1 25МЛ стекло 0.1 с боковым краном ГОСТ 29251-91" Кол-во: 2.000

"Позиция 86" "Бюретка Минимед 1-1-2-25-0.1 25МЛ стекло 0.1 с краном ГОСТ 29251-91" Кол-во: 4.000

"Позиция 87" "Пробка резиновая №14.5 12.3/17.3ММ 25ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 88" "Пробка резиновая №21.5 19.5/25.5ММ 30ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 89" "Пробка резиновая №34.5 31.5/38.5ММ 35ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 90" "Пробка резиновая №40 37/45ММ 40ММ ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК" Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 91" "Пипетка прямая Стеклоприбор 1-2-2 на полный слив исполнение 1 2 класс точности 1МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29227-91" Кол-во: 13.000

"Позиция 92" "Пипетка прямая Стеклоприбор 1-2-1 на полный слив исполнение 1 2 класс точности стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91" Кол-во: 13.000

"Позиция 93" "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-20 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 20МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91" Кол-во: 5.000

"Позиция 94" "Пипетка с расширением и меткой Стеклоприбор Мора 2-2-25 на полный слив исполнение 2 2 класс точности 25МЛ стекло с одной отметкой ГОСТ 29169-91" Кол-во: 5.000

"Позиция 95" "Бюретка Стеклоприбор 1-1-2-5-0.02 5МЛ стекло 0.02 с краном ГОСТ 29251-91" Кол-во: 2.000

"Позиция 96" "Реактив химический Калий сернокислый ХЧ 105МЛ 0.1КГ банка ПЭТ коричневая ГОСТ 4145-74" Кол-во: 0.100

"Позиция 97" "Трубка Силтех медицинская 10х2ММ силикон" Кол-во: 1.000

"Позиция 98" "Трубка Силтех медицинская 8х1.5ММ силикон" Кол-во: 1.000

"Позиция 99" "Стандарт-титр набор для рН-метрии pH 1.65; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18; 12.43 ООО "ЭКРОСХИМ" Россия" Кол-во: 6.000

"Позиция 100" "Стандарт-титр набор для рН-метрии pH 1.65; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18; 12.43 ООО "ЭКРОСХИМ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 101" "Стандарт-титр Натрий гидроокись 0.1Н 10 ампул АО "НПИП "УРАЛХИМИНВЕСТ" ТУ 2642-001-33813273-97 Россия" Кол-во: 20.000

"Позиция 102" "Серебро азотнокислое Ч ГОСТ 1277-75" Кол-во: 0.100

"Позиция 103" "Фильтр обеззоленный белая лента Мелиор 12.5СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011" Кол-во: 5.000