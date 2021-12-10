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    Главная / Торги / Поставка фасадных материалов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка фасадных материалов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252767Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252767

    Наименование закупки

    Поставка фасадных материалов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:16

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фасадных материалов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252767Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасадных материалов для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг, ООО «Молния Ямал».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез с потайной головкой Юмаком 3.9ММх16ММ с буром белый"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Анкер гильза по бетону Fisher TA M6 T/25 S 10х80ММ М6 сталь оцинкованая 90267"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 3"

    "Заклепка Виолент алюминиевая крашеная 4х10ММ серебро"

    Кол-во: 6000.000

    "Позиция 4"

    "Шайба Виолент сборная квадратная 25х25х1ММ алюминий"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Панель алюминиевая композитная Bildex АКП FRM(O) 3-03-1220/4000 Forma 3ММ 1220х4000ММ BL-0001 серебро искристое"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 6"

    "Профиль F-образный Violent под 3-х ММ композит VIO.950"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Уголок 30х30х1.2ММ 6М алюминий АД31Т1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Тавр Violent 60х35х6000ММ АД31Т1(22) для навесного вентилируемого фасада VIO.208"

    Кол-во: 430.000

    "Позиция 9"

    "Кронштейн крепежный для навесного вентилируемого фасада Violent 60х70х40ММ VIO.124-60"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка Violent паронит 70х40х4ММ для навесного вентилируемого фасада VIO.902"

    Кол-во: 550.000

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