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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене входной группы сауны пляжного комплекса ООО «Молния Ямал»

    Выполнение работ по замене входной группы сауны пляжного комплекса ООО «Молния Ямал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252762Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252762

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене входной группы сауны пляжного комплекса ООО «Молния Ямал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:29

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    ЛСР.xlsx

    ТЕХ_ЗАДАНИЕ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по замене входной группы сауны пляжного комплекса ООО «Молния Ямал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252762Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене входной группы сауны пляжного комплекса ООО «Молния Ямал»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж алюминиевой входной группы объекта сауна (пляжные сооружения) алюминий цвет профиля: RAL 5005, цвет с/п: Solar Bluer (или похожее), замок с фалевой защелкой, порог: AL"

    Кол-во: 1.000

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