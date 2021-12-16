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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Camry для нужд Северо-Западного филиала

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Camry для нужд Северо-Западного филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 09:3016.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252761

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Camry для нужд Северо-Западного филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:36

    Документация процедуры

    Анкета.docx

    Договор_на_выполнение_работ_по_ремонту_авто.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагиова Камилла Рустемовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Camry для нужд Северо-Западного филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 09:30 GMT +316.12.2021 09:3016.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля Toyota Camry для нужд Северо-Западного филиала

    Начальная цена

    25 664,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по техническому обслуживанию автомобилей"

    Кол-во: 1.000

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