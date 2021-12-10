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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252759Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252759

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    kshchegol@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щеголь Кирилл Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 16:00 GMT +310.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252759Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (для поставщиков, относящихся к СМСП) и 70 (для поставщиков, не относящимся к СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок электронагревателей трубчатых ТЭНБ-10-И220И1-УХЛ3 10КВТ 220В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Модуль АСА2.573.001 управления топливным регулирующим клапаном (ТРК) газотурбинного двигателя ГПА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Блок электронагревателей трубчатых ТЭНБ-10-И220И1-УХЛ3 10КВТ 220В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект регуляторов давления комплект уплотнений РКУ-РД-17(РД SHR-21) ТУ 2530-007-63774731-09, ТУ 2530-008-63774731-09"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект регуляторов давления комплект уплотнений РКУ-РД-17(РД SHR-21) ТУ 2530-007-63774731-09, ТУ 2530-008-63774731-09"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    05.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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