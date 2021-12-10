Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату Авансом в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора, на основании представленного Поставщиком счета. Поставщик должен поставить на склад Покупателя весь объем Товара, указанный в Приложении №1, в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, указанной на первом листе Договора. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.