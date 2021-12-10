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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 13:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252746Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату Авансом в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора, на основании представленного Поставщиком счета. Поставщик должен поставить на склад Покупателя весь объем Товара, указанный в Приложении №1, в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, указанной на первом листе Договора. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Кол-во: 748.000
Кол-во: 747.000
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