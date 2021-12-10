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    Главная / Торги / Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей

    Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252746Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252746

    Наименование закупки

    Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:00

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252746Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грунтовок полиуретановых, эмалей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Авансом в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости Товара в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора, на основании представленного Поставщиком счета. Поставщик должен поставить на склад Покупателя весь объем Товара, указанный в Приложении №1, в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, указанной на первом листе Договора. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка полиуретановая Компонент «А»+«Б» Поропрайм ООО "НПК "Реагент""

    Кол-во: 748.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль Резилайт для окраски полимерных покрытий на основе ароматической полимочевины и пенополиуретана, с целью их защиты от воздействия солнечного излучения, улучшения декоративных свойств и продления срока эксплуатации ООО "НПК "Реагент" Россия"

    Кол-во: 747.000

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