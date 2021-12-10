Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Материалы снабжения

    Материалы снабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252745

    Наименование закупки

    Материалы снабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы снабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы снабжения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Санокс гель для сантехники 0.75Л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее Sanfor WS гель 1КГ черный для сантехники"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Средство для прочистки труб Digger-Gel гель 5300Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тряпка для пола холстопрошивная Мистерия 100% хлопок 800ММ 50М 190Г/М2 серая ШТ 420040/"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Средство моющее Mr. Proper Горный ручей и прохлада для пола пластиковая тара 1000МЛ ООО "Про-Брайт-Нева" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Пакет полиэтиленовый для пищевых и непищевых продуктов 50х25.5СМ 100МКМ ГОСТ 19360-74 ООО "ПК "УРАЛ-ПОЛИМЕР" Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Лопата уборочная снеговая деревянный черенок"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Струбцина быстрозажимная с фиксатором Hardax 300ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Сверло по металлу шлифованное Спецгаз 6.5ММ 63/101ММ цилиндрический хвостовик быстрорежущая сталь класс А ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Клей эпоксидный ESK-50 WURTH 50МЛ двойной картридж"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный 405-1117010-10 ГАЗ двигатель 405, 409, Крайслер Евро-3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Лампа люминесцентная КЛЛ Philips G24d-2 18ВТ Т2 27ММ 150.4ММ белый холодный"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 13"

    "Стартер Comtech LS 151 4-22ВТ 127В IP20 для люминесцентных ламп"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный 3Р Shibaura 340501030"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Масло базовое изопарафиновое Газпромнефть В-2 1000Л куб"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Лампа автомобильная галогеновая Narva 12V 60/55 W 12В 60/55ВТ P43t"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Зажим клеммный IEK ЗНИ-4 4ММ2 35А серый на DIN-рейку YZN10-004-K03"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264993
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    лампы, кабельные вводы, кнопки
    264993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    24 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264811
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    264811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264822
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    264822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264891
    Электромонтажные материалы в г. Новосибирск.
    Электромонтажные материалы в г. Новосибирск.
    264891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264498
    Поставка кабеля и кабель-канала
    Поставка кабеля и кабель-канала
    264498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить