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    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке. химчистке спецодежды Шадринского ЛПУМГ, УАВР № 3 (АВУ-4), УТТиСТ (5 колонна), Управление связи (Шадринский ЛТУС)

    Оказание услуг по стирке. химчистке спецодежды Шадринского ЛПУМГ, УАВР № 3 (АВУ-4), УТТиСТ (5 колонна), Управление связи (Шадринский ЛТУС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252743

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке. химчистке спецодежды Шадринского ЛПУМГ, УАВР № 3 (АВУ-4), УТТиСТ (5 колонна), Управление связи (Шадринский ЛТУС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюков Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Курганская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по стирке. химчистке спецодежды Шадринского ЛПУМГ, УАВР № 3 (АВУ-4), УТТиСТ (5 колонна), Управление связи (Шадринский ЛТУС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по стирке. химчистке спецодежды Шадринского ЛПУМГ, УАВР № 3 (АВУ-4), УТТиСТ (5 колонна), Управление связи (Шадринский ЛТУС)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, д.33 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и химчистка спецодежды с разной степенью промышленных загрязнений с сохранением ее защитных свойств согласно инструкциям по эксплуатации каждого вида спецодежды, мягкой маркировке и символам по уходу (ГОСТ Р ИСО 3758-99, ГОСТ 25652-83, ГОСТ 16958-71)"

    Кол-во: 3254.360

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