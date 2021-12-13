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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка масла моторного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
Почтовый адрес
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Контактный телефон
7 4329518
Факс
+7 831 432-88-80
Адрес электронной почты
nrbc-1@rambler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егерев Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла моторного
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 00:00 GMT +313.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252739Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла моторного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Родионова, 194Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и средствами в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора с предоставлением технической и гарантийной документацией(Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован) Порядок оплаты: без аванса, безналичный расчет, в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
Адрес местонахождения
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,
603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194
Кол-во: 10.000
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