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    Главная / Торги / Поставка яиц мытых для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка яиц мытых для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252736Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252736

    Наименование закупки

    Поставка яиц мытых для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:03

    Документация процедуры

    Санкт_Петербургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_яиц.xlsx

    Проект_Договор__КИМ_от_22.06.2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.korytnaya@gazprompitanie.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корытная Юлия Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка яиц мытых для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252736Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка яиц мытых для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    441 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.4; 190098 г.Санкт-Петербург ул.Галерная д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Яйцо куриное столовое Экстра 1 категория АО "Птицефабрика Роскар""

    Кол-во: 45000.000

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