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    Главная / Торги / Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К

    Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 14:3007.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252727Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252727

    Наименование закупки

    Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:37

    Документация процедуры

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам.pdf

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 36-08288

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 14:30 GMT +307.12.2021 14:3007.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252727Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светодиодный светильник ДВО/ДПО офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 ВТ 4000К"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Светильник светодиодный ДПО-2х24 4000K 4000Лм матовый IP20 (аналог ЛПО-2х36)"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 3"

    "Светильник светодиодный ДСП-36 Вт 2820 Лм 4000K IP65 1190х40х30 мм линейный матовый ULTRACOMPACT Ga"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 6500K 2900Лм призма ОНЛАЙТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный ДВО-36w 1200х180х19 6500K 3400Лм призма"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 6"

    "Светильник светодиодный ДБП-10w с датчиком 4000К 800Лм IP40 круглый пластиковый белый ОНЛАЙТ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 7"

    "Светильник уличный 100Вт 9500Лм 5000К КСС ''Ш-с'' DOB-SMD 48мм SPP-503-0-50K-100 ЭРА"

    Кол-во: 35.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Воронежская область
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