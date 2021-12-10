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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:3010.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252724Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252724

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:10

    Документация процедуры

    Договор_ОБРАЗЕЦ__002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:30 GMT +310.12.2021 11:3010.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252724Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета термоусадочная "Новорад-СТ 60" 1020х2.0х450 450ММ 2ММ 1020ММ ООО "Комплексные системы изоляции" ТУ 2293-018-72131966-2117"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Капилляр соединительный Люмэкс для соединения крана с насосом жидкостного хроматографа Люмахром"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Алонж изогнутый АИО-29/32-14/23-50 стекло боросиликатное 50ММ ГОСТ 25336-82 ООО "АППАРАТУРЩИК" Россия"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 4"

    "Бюретка Химлаборприбор 1-1-1-25-0.05 25МЛ стекло с прямым краном"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Бюретка 1-1-2-5 0.02 с прямым краном"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кювета К-50 оптическое стекло 56х24х40ММ для КФК без крышки"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр ионитовый с ионообменными смолами Хроматэк 6.112.004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Вискозиметр ВПЖ-4-0.03 0.82ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Вискозиметр капиллярный ВНЖ 1.08ММ стекло"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Пипетка 1-1-1-5 градуированная ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Прибор Химлабоприбор ГФ 5.382.631 для определения ХПК без штатива ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Цилиндр мерный 2-100-2 6-07772"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Цилиндр Снеллена 300 ТС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Эксикатор 2-240 ТС 240ММ 7.5Л без крана"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Банка круглая Минимед 20000МЛ светлое стекло с навинчивающейся крышкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Бюретка 1-1-2-10-0.02 10МЛ стекло закаленное ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Бюретка микро 1-2-2-5-0.02 5МЛ стекло с боковым краном 10000025"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Воронка цилиндрическая Бюхнера №2 80х130ММ 120МЛ фарфор"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Колба мерная 1-100-2"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 20"

    "Колба мерная 1-50-2 ТС 50МЛ ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Колба мерная 2-100 ПМ ХС со стеклянной пробкой"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 22"

    "Колба мерная Минимед 2-1000 ПМ ТС со стеклянной пробкой 29/32 10001134"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Колба мерная 2-50 ПМ ХС со стеклянной пробкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Колба мерная 2-50 ПМ ХС со стеклянной пробкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Мензурка с ручкой 1000СМ3;^МЛ ПП"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Стакан низкий LamaPlast 500МЛ полипропилен с ручкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Натекатель вентиль точной регулировки расхода газа Н-12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Пипетка 1-1-1-1 градуированная исполнение 1 1 класс точности 1МЛ стекло ГОСТ 29227-91 ООО Аппаратурщик Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Пипетка мерная Химлаборприбор 1-1-1-10 на частичный слив градуированная 1 класс точности 10МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Пипетка 1-1-1-2 градуированная ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Пипетка 1-1-1-25 градуированная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Пипетка 1-1-1-5 градуированная ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Пипетка Мора 2-2-15 15МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Пипетка мерная 2-2-2-25 на полный слив"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Пипетка мерная 3-1-2-25 на частичный слив градуированная 25МЛ стекло"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Банка лабораторная для реактивов 500 светлое стекло с винтовой крышкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Стакан низкий Н-1-600 600МЛ ТС ГОСТ 25336-82, ISO 3819 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Склянка БПК-250-24/29-14/19 стекло"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Трубка техническая силиконовая -60...+200ГРАД ЦЕЛЬС 5х2ММ ООО "ПРАЙМПОЛИМЕР""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Трубка термостойкая силиконовая 6х2ММ прозрачная для пищевой промышленности"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Трубка термостойкая силиконовая 8х2ММ прозрачная для пищевой промышленности"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Чашка выпарительная №4 ФФ 5-11160 Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 43"

    "Чашка кристаллизационная ЧКЦ-1-250 250МЛ ТС ГОСТ 25336-82 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 44"

    "Эксикатор 1-240 с краном"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Лакоткань ЛСП 130/155 0.15ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 46"

    "Прокладка кольцо фторопласт 23х11.ММ8х2 для редуктора кислородного БКО"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 47"

    "Прокладка кольцо фторопласт 19х11.8х2ММ для редуктора пропанового БПО"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 48"

    "Трубка термоусаживаемая IEK ТУТ 5/2.5 1М полиэтилен черная"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 49"

    "Трубка термоусаживаемая IEK ТУТ 5/2.5 1М полиэтилен белая"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 50"

    "Трубка термоусаживаемая IEK ТУТ 5/2.5 1М полиэтилен зеленая"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 51"

    "Трубка термоусаживаемая IEK ТУТ 5/2.5 1М полиэтилен красная"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 52"

    "Рукав высокого давления SpirStar 10/2WM 110МЕГАПА полиамид, армированный стальной проволокой 10ММ -30...+60ГРАД ЦЕЛЬС 7М с фитингами"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Рукав соединительный маслобензостойкий МБС 19.1х31.1ММ 2МПа"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 54"

    "Трубка термоусадочная IEK ТУТ 10/5 черный"

    Кол-во: 5.000

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