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Наименование закупки
Набор конфет Merci ассорти 250г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 12:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58
Почтовый адрес
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603
Контактный телефон
(965) 1277672
Факс
Адрес электронной почты
irina.zhdanova@profholod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Набор конфет Merci ассорти 250г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252720Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Набор конфет Merci ассорти 250г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, г. Щелково, заводская дом 2 корп 80Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50% предоплата, 50% по факту поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «ПрофХолод»
Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»
Адрес местонахождения
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58
141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603
Кол-во: 95.000
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