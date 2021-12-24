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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка изоляциионных материалов для ТП ГРС

    ТГСтаврополь Поставка изоляциионных материалов для ТП ГРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252717

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка изоляциионных материалов для ТП ГРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:49

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества_и_заключения_договоров_в_электронной_форме.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2021_ЭДО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка изоляциионных материалов для ТП ГРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2021 12:00 GMT +324.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка изоляциионных материалов для ТП ГРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора; доставка - за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуцилиндр теплоизоляционный Пеноплэкс 45 экструзионный пенополистирол ПЦ2400.60.30 для изоляции труб диаметром 57ММ ТУ 5767-003-54349294-2013 ООО "Пеноплэкс СПБ""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Полуцилиндр теплоизоляционный Пеноплэкс 45 экструзионный пенополистирол ПЦ-2400.60.30 ТУ 5767-003-54349294-2013 ООО "Пеноплэкс СПБ""

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Полуцилиндр теплоизоляционный Пеноплэкс 45 экструзионный пенополистирол ПЦ-2400.80.30 ТУ 5767-003-54349294-2013 ООО "Пеноплэкс СПБ""

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Шнур ШТН-МВ-200-400-50-С минеральная вата/стеклоткань 40ММ ТУ 36.16.22-33-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Полуцилиндр теплоизоляционный Пеноплэкс 45 экструзионный пенополистирол ПЦ-2400.115.40 2400х115х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 6"

    "Плита экструдированный пенополистирол Пеносплекс 45 40х600х1200ММ ТУ 5767-001-56925804-2003"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Текстолит листовой ПТК высший 8ММ 1050х1180ММ ГОСТ 5-78"

    Кол-во: 15.000

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