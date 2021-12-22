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    Главная / Торги / Поверка Калибровка СИ

    Поверка Калибровка СИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 00:0022.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252711Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252711

    Наименование закупки

    Поверка Калибровка СИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 215821

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Oksana.Larionova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларионова Оксана Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поверка Калибровка СИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2021 00:00 GMT +322.12.2021 00:0022.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252711Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверка Калибровка СИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Сыктывкар,Ленина 56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 30 календарных дней по договору, по счету 7 рабочих дней налицие лицензии . работа в ЭДО (Диадок Сбис) транспорные включены в стоимость ТМЦ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Динамометр ДПУ-0,5-2 РСИЭ"

    Кол-во: 5.000

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