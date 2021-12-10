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Наименование закупки
Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 12:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
66319
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
al.shirokov@yamburg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ШИРОКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252703Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
591 501,69
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
«Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Кол-во: 63.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 29.000
Кол-во: 3.000
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