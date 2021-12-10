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    Главная / Торги / Заправка картриджей

    Заправка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252701Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252701

    Наименование закупки

    Заправка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заправка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252701Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка картриджей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По заявке заказчика, заправка в течение 3 дней. Забор и доставка за счет исполнителя. Оплата в течение 10 дней после оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заправка картриджей"

    Кол-во: 21.000

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