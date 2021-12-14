Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка электрических конвекторов

    Закупка электрических конвекторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252698Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252698

    Наименование закупки

    Закупка электрических конвекторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 977 802-09-29

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    podvislov_ia@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвислов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электрических конвекторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252698Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электрических конвекторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Москвоская область, г. Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки товара по качеству. В стоимость входит доставка до г. Щелково (ул. Московская 77Б). Срок поставки 20 р/д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический настенный Ensto EPHBE15PR FinnHeat 1500ВТ 230В IP21 17-24М2 1121х389х85ММ электронный термостат, вилка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Комплект ножек для электрического конвектора BETA ENSTO EPHBAC1"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Конвектор электрический настенный Ensto EPHBE10PR FinnHeat 1000ВТ 11-16М2 853х389х85ММ электронный термостат, вилка"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 260147
    Поставка бытовой электрической техники (УСЛ 006)
    Поставка бытовой электрической техники (УСЛ 006)
    260147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "ЮСК"
    Ценовой запрос № 78158
    ТО и ТР ГТС
    ТО и ТР ГТС
    78158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Ценовой запрос № 78389
    Тепловентиляторы
    Тепловентиляторы
    78389
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    29 617
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 82072
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    поставка тепловых пушек для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    82072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    8 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 84147
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка бытовой техники для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    84147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 06:30(GMT+03:00)
    348 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84366
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    Поставка МТР (Обогреватель электрический)
    84366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    332 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84635
    Радиатор масляный. 31
    Радиатор масляный. 31
    84635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить