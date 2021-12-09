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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка пуховых изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 11:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-34-95
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
ontm@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войнов Ростислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пуховых изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252694Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пуховых изделий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
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