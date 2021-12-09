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    Главная / Торги / Поставка пуховых изделий

    Поставка пуховых изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252694Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252694

    Наименование закупки

    Поставка пуховых изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пуховых изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252694Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пуховых изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шарф кашне двуслойное мужской Люкс полотно из шерсти 160х35СМ/основа (пуховый платок) 144х35СМ полотно из шерсти (шерсть 90% кашемир 10%)/пуховый платок (козий пух 60% 40% вискоза)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Шарф кашне двуслойное мужской полотно из шерсти 160х35СМ/основа (пуховый платок) 144х35СМ полотно из шерсти (шерсть 100%)/пуховый платок козий пух 60% 40% вискоза"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Платок треугольный (полушаль) двухслойный Люкс полотно из шелка шелк натуральный 100%, основа (пуховый платок) 60% козий пух, 40% вискоза 170х130СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Платок треугольный (полушаль) двухслойный полотно из шелка шелк натуральный 100%, основа (пуховый платок) 60% козий пух, 40% вискоза 170х130СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Коробка упаковочная бумага мелованная матовая 300Г бирка с наименованием изделия, составом и наименованием производителя 350х280х50ММ"

    Кол-во: 20.000

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