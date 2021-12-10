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    Главная / Торги / Набор конфет Merci ассорти 250г

    Набор конфет Merci ассорти 250г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:3010.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252691Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252691

    Наименование закупки

    Набор конфет Merci ассорти 250г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»
    Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»

    Юридический адрес

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58

    Почтовый адрес

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603

    Контактный телефон

    (965) 1277672

    Факс

    Адрес электронной почты

    irina.zhdanova@profholod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Набор конфет Merci ассорти 250г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:30 GMT +310.12.2021 11:3010.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252691Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор конфет Merci ассорти 250г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Щелково, заводская дом 2 корп 80Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 50%, доплата 50% по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «ПрофХолод»
    Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»

    Адрес местонахождения

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор конфет Merci ассорти 250г"

    Кол-во: 96.000

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