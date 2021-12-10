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    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов для лабораторий ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка вспомогательных материалов для лабораторий ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252690Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252690

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов для лабораторий ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:02

    Документация процедуры

    Договор_ОБРАЗЕЦ__002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных материалов для лабораторий ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252690Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов для лабораторий ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель №9, проезд №4, Ноябрьская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Септа Mettler Toledo для титратора DL32/DL39 12ШТ 51108740"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Спринцовка резиновая спринцовка №1 4.07.02.20201, тип А"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Трубка хлоркальциевая Химлаборприбор TX-U-3-100 117/100х10/5х30ММ с отводами и пришлифованной пробкой 1714 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ложка лабораторная Bochem 3219 200ММ нержавеющая сталь 18/10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Ложка двухсторонняя Bochem 30х22-23х17 120ММ нержавеющая сталь 18/10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Палочка стеклянная . Мешалка 280ММ 4-6 L-280 ТС"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Пинцет медицинский ПА 200 200х2.5ММ нержавеющая сталь Y-16-034"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Шприц инъекционный трехкомпонентный Pascal 2МЛ G23 0.6х30ММ Luer"

    Кол-во: 25.000

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