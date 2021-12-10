Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка аудиооборудования (СИТ6)

    Поставка аудиооборудования (СИТ6)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252686Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252686

    Наименование закупки

    Поставка аудиооборудования (СИТ6)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:49

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.zuev@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуев Игорь Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аудиооборудования (СИТ6)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252686Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аудиооборудования (СИТ6)

    Начальная цена

    934 083,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки ТМЦ, доставка в течении 80 рабочих дней после подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "DI-бокс Behringer GI100 для электорогитар"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "DI-бокс BSS AR-133 активный обеспечивает согласование небалансного сигнала (TRS) в балансный (XLR) 145х125х59 0.65КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Провод (кабель) инструментальный для гитары Klotz KIK3.0PPRT 3М Jack 6.3 моно, штекер - штекер красный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Провод (кабель) инструментальный для гитары Klotz KIK3.0PPBL 3М Jack 6.3 моно, штекер - штекер синий Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кабель интерфейсный экранированный Cablexpert CC-DP2-10 v1.2 20M/20M 3М черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кабель интерфейсный Kramer Electronics C-HM/HM/ETH-6 HDMI-HDMI 1.8М Ethernet v 1.4 97-01213006"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Кабель интерфейсный активный высокоскоростной Kramer Electronics CA-HM-15 HDMI 4K c Ethernet (Вилка - Вилка) 4.6М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кабель USB Hama H-29100 2.0 Type-A to Type-B H-45021"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кабель USB 2.0 Type-A to Type-B H-45022"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Провод (кабель) S/FTP для прокладки в помещениях Siemon 9T7L4-E10 CAT.7A 305М LSZH фиолетовый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Провод (кабель) аудио и DMX цифровой Klotz OT206YB 6ММ2 PVC-Flex двойной экран: плетеный + фольга, AWG 24, 7х0.2ММ , 0.22ММ2 синий Германия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Кабель микрофонный XL симметричный Klotz MC2000SW PVC-Flex 2х0.22ММ2, AWG 24, 28х0.1ММ, D-6.5ММММ2 черный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Кабель микрофонный квадропольный StarQuad Klotz SQ450P PUR-a-Flex 4х0.5ММ2, AWG 20, 4х (28х0.15ММ), D-6.4ММ2 черный медный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Разъем кабельный XLR Neutrik NC3FXX-B"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Разъем кабельный XLR Neutrik NC3MXX-B"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Разъем кабельный XLR Neutrik NC5FXX 5 контактный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Разъем кабельный XLR Neutrik NC5MXX 5 контактный IP40"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Тестер кабельный профессиональный DBX CT2 для быстрой диагностики коммутирующих сетей 6ти позииционный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Тестер кабельный DBX CT3 10 типов коннекторов, 8-ми диапазонный переключатель, встроенный генератор для проверки звуковой частоты, возможность разделения устройства на два модуля"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Комплект клавиатура и мышь проводная HP Pavilion Keyboard мембранная оптическая Mouse 200 9DF28AA"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Колпачок изолирующий Cabeus CAP-8-OR для разъемов RJ-45 оранжевый d-8ММ 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Коннектор универсальный TWT PL45/S-8P8C-6A RJ-45 категория 6А 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Кабель интерфейсный межблочный First Cable Econ 1K-AIC9-01.5 стерео-пара, mini Jack 3.5 стерео штекер - 2 Jack 6.3 моно штекер 3.2х6.2ММ 1.5М черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Провод (кабель) межблочный Econ/First Cable 1K-AIC45A-01.5 1.5М стерео-пара, mini Jack 3.5 угловой стерео штекер - 2 XLR 3 штекер, D- 3.2х6.2ММ черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Передатчик ручной TG 500H-D 518-548MHz с динамическим капсюлем TG V50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Шнур коммутационный 21D-SA-03WT Eurolan S/FTP, T568B категория 6А 3М LSZH белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Передатчик HDMI Kramer TP-583Txr RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT с увеличенным расстоянием передачи"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Приемник HDMI TP-583Rxr RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT с увеличенным расстоянием передачи"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Радиосистема вокальная Beyerdynamic TG 550 518-548 МГц, 606-636 МГц, 794-832 МГц и 1.780-1.810 МГц в составе: Одноканальный приемник TG 500SR Ручной передатчик TG 500 H-D (с динамической капсулой TG V50) Держатель для микрофона 1 пара съемных антенн Батарейки Блок питания Комплект для монтажа в стойку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Стойка микрофонная напольная телескопическая "журавль" K&M 25400.300.55 1600ММ черная 3.5КГ 3/8" Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Оборудование коммутации Kramer Electronics Комплект приемник/передатчик PT-871/2XR-KIT HDMI по витой паре DGKat 2.0 4К60"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Концентратор USB передатчик и приемник сигналов удлинитель Icron Ranger 2312 USB 2.0 2 портовый"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 265143
    Поставка общестроительных материалов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Поставка общестроительных материалов для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    265143
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    120 542
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265133
    Аккумуляторы и розетка в Рязанский филиал ПАО Ростелеком.
    Аккумуляторы и розетка в Рязанский филиал ПАО Ростелеком.
    265133
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264811
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    264811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264763
    Поставка электротехнических материалов в г. Владимир
    Поставка электротехнических материалов в г. Владимир
    264763
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76517
    СС-012-2018 / ЭМС
    СС-012-2018 / ЭМС
    76517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 02:00(GMT+03:00)
    161 906
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 77816
    Поставка МТР (Удлинитель, фильтр сетевой)
    Поставка МТР (Удлинитель, фильтр сетевой)
    77816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    497 029
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 78321
    Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)
    Поставка электротехнических материалов для ремонта кабинетов ПКО (ИТЦ)
    78321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    45 489
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить