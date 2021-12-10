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Наименование закупки
Поставка аудиооборудования (СИТ6)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 11:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-28-72
Факс
Адрес электронной почты
i.zuev@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуев Игорь Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аудиооборудования (СИТ6)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252686Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аудиооборудования (СИТ6)
Начальная цена
934 083,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки ТМЦ, доставка в течении 80 рабочих дней после подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
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