Цена договора и требования к обеспечению

Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки ТМЦ, доставка в течении 80 рабочих дней после подписания договора.

Филиал УСЗ ПАО "Газпром" Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "DI-бокс Behringer GI100 для электорогитар" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "DI-бокс BSS AR-133 активный обеспечивает согласование небалансного сигнала (TRS) в балансный (XLR) 145х125х59 0.65КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Провод (кабель) инструментальный для гитары Klotz KIK3.0PPRT 3М Jack 6.3 моно, штекер - штекер красный" Кол-во: 2.000

"Позиция 4" "Провод (кабель) инструментальный для гитары Klotz KIK3.0PPBL 3М Jack 6.3 моно, штекер - штекер синий Германия" Кол-во: 2.000

"Позиция 5" "Кабель интерфейсный экранированный Cablexpert CC-DP2-10 v1.2 20M/20M 3М черный" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Кабель интерфейсный Kramer Electronics C-HM/HM/ETH-6 HDMI-HDMI 1.8М Ethernet v 1.4 97-01213006" Кол-во: 3.000

"Позиция 7" "Кабель интерфейсный активный высокоскоростной Kramer Electronics CA-HM-15 HDMI 4K c Ethernet (Вилка - Вилка) 4.6М" Кол-во: 2.000

"Позиция 8" "Кабель USB Hama H-29100 2.0 Type-A to Type-B H-45021" Кол-во: 2.000

"Позиция 9" "Кабель USB 2.0 Type-A to Type-B H-45022" Кол-во: 2.000

"Позиция 10" "Провод (кабель) S/FTP для прокладки в помещениях Siemon 9T7L4-E10 CAT.7A 305М LSZH фиолетовый" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Провод (кабель) аудио и DMX цифровой Klotz OT206YB 6ММ2 PVC-Flex двойной экран: плетеный + фольга, AWG 24, 7х0.2ММ , 0.22ММ2 синий Германия" Кол-во: 50.000

"Позиция 12" "Кабель микрофонный XL симметричный Klotz MC2000SW PVC-Flex 2х0.22ММ2, AWG 24, 28х0.1ММ, D-6.5ММММ2 черный" Кол-во: 100.000

"Позиция 13" "Кабель микрофонный квадропольный StarQuad Klotz SQ450P PUR-a-Flex 4х0.5ММ2, AWG 20, 4х (28х0.15ММ), D-6.4ММ2 черный медный" Кол-во: 100.000

"Позиция 14" "Разъем кабельный XLR Neutrik NC3FXX-B" Кол-во: 10.000

"Позиция 15" "Разъем кабельный XLR Neutrik NC3MXX-B" Кол-во: 10.000

"Позиция 16" "Разъем кабельный XLR Neutrik NC5FXX 5 контактный" Кол-во: 20.000

"Позиция 17" "Разъем кабельный XLR Neutrik NC5MXX 5 контактный IP40" Кол-во: 20.000

"Позиция 18" "Тестер кабельный профессиональный DBX CT2 для быстрой диагностики коммутирующих сетей 6ти позииционный" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Тестер кабельный DBX CT3 10 типов коннекторов, 8-ми диапазонный переключатель, встроенный генератор для проверки звуковой частоты, возможность разделения устройства на два модуля" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Комплект клавиатура и мышь проводная HP Pavilion Keyboard мембранная оптическая Mouse 200 9DF28AA" Кол-во: 2.000

"Позиция 21" "Колпачок изолирующий Cabeus CAP-8-OR для разъемов RJ-45 оранжевый d-8ММ 100ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "Коннектор универсальный TWT PL45/S-8P8C-6A RJ-45 категория 6А 100ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "Кабель интерфейсный межблочный First Cable Econ 1K-AIC9-01.5 стерео-пара, mini Jack 3.5 стерео штекер - 2 Jack 6.3 моно штекер 3.2х6.2ММ 1.5М черный" Кол-во: 2.000

"Позиция 24" "Провод (кабель) межблочный Econ/First Cable 1K-AIC45A-01.5 1.5М стерео-пара, mini Jack 3.5 угловой стерео штекер - 2 XLR 3 штекер, D- 3.2х6.2ММ черный" Кол-во: 2.000

"Позиция 25" "Передатчик ручной TG 500H-D 518-548MHz с динамическим капсюлем TG V50" Кол-во: 2.000

"Позиция 26" "Шнур коммутационный 21D-SA-03WT Eurolan S/FTP, T568B категория 6А 3М LSZH белый" Кол-во: 5.000

"Позиция 27" "Передатчик HDMI Kramer TP-583Txr RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT с увеличенным расстоянием передачи" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "Приемник HDMI TP-583Rxr RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT с увеличенным расстоянием передачи" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "Радиосистема вокальная Beyerdynamic TG 550 518-548 МГц, 606-636 МГц, 794-832 МГц и 1.780-1.810 МГц в составе: Одноканальный приемник TG 500SR Ручной передатчик TG 500 H-D (с динамической капсулой TG V50) Держатель для микрофона 1 пара съемных антенн Батарейки Блок питания Комплект для монтажа в стойку" Кол-во: 2.000

"Позиция 30" "Стойка микрофонная напольная телескопическая "журавль" K&M 25400.300.55 1600ММ черная 3.5КГ 3/8" Германия" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Оборудование коммутации Kramer Electronics Комплект приемник/передатчик PT-871/2XR-KIT HDMI по витой паре DGKat 2.0 4К60" Кол-во: 4.000