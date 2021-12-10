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    Главная / Торги / Поставка гастроемкости, салфеток

    Поставка гастроемкости, салфеток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252679

    Наименование закупки

    Поставка гастроемкости, салфеток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гастроемкости, салфеток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гастроемкости, салфеток

    Начальная цена

    296 366,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение одного дня со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гастроемкость GN 1/1-65 P.L.Proff Cuisine фарфор Л 530х325х65ММ КГ белый F1665 Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Гастроемкость GN 1/2 фарфор 330х268х20ММ белая Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Гастроемкость GN 1/2-65 P.L.Proff Cuisine фарфор Л 325х265х65ММ КГ белый F1666 Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Гастроемкость GN 1/1 фарфор 530х325х20ММ белая Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Салфетка Ричард ажур жаккард 47% хлопок 53% синтетические волокна 45x45СМ 238Г/М2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Салфетки влажные антибактериальные СТОП ВИРУС 13.5х15СМ в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 1000.000

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