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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд отдела ЭТС

    Поставка мебели для нужд отдела ЭТС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252678Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252678

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд отдела ЭТС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд отдела ЭТС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252678Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд отдела ЭТС

    Начальная цена

    365 763,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета, доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для документов закрытый со стеклом Арго 770х370х2000ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф для одежды Арго 560х370х2000ММ дверь распашная 1-дверный орех ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Тумба офисная под оргтехнику Арго 800х600х600ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ полка внутри ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тумба офисная приставная Арго 440х450х760ММ орех ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 4 ящика, верхний с замком ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Кресло Brabix Premium Omega EX-589 экокожа/пластик черный 122х56.5х56.6СМ Top Gun подлокотники пластиковые с накладками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Стол письменный Канц ЛДСП ЛДСП 1600х600х750ММ венге 16ММ ПВХ 0.5ММ 2 подвесные тумбы ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стол письменный Канц ЛДСП ЛДСП 1600х600х750ММ венге 16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная подкатная Приоритет К-923 434х470х600ММ венге ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ 3 ящика, верхний с замком ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф для документов полузакрытый Монолит 740х390х2050ММ серый ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ 2-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Стол письменный Монолит СМ2.3 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех гварнери 22/16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Тумба офисная подкатная Монолит 400х520х530ММ серый ЛДСП 22ММ ПВХ 0.5ММ 3 ящика, верхний с замком ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Шкаф для одежды Монолит ШМ50.3 740х520х2050ММ двери распашные 2-дверный орех гварнери ЛДСП 16ММ/22ММ ПВХ 0.5 и 2ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Стол журнальный квадратный Монолит ЖМ02.11 800х500х500ММ ЛДСП 16ММ/22ММ ПВХ 0.5ММ/2ММ серый на колесиках ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Кресло Brabix Space EX-508 экокожа/хром черный 113.5х52х52СМ Top Gun подлокотники хромированные с мягкими накладками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Стол письменный Канц ЛДСП ЛДСП 1400х600х750ММ венге 16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Стол письменный эргономичный правый Канц ЛДСП ЛДСП 1400х800х750ММ венге 16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Стол письменный эргономичный левый Канц ЛДСП ЛДСП 1400х800х750ММ венге 16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Тумба офисная приставная Канц 400х450х750ММ венге ЛДСП 16ММ ПВХ 0.5ММ 3 ящика, полка ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Кресло Brabix Enter EX-511 экокожа/пластик коричневый 112х51х51СМ Top Gun подлокотники пластиковые"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Кресло Brabix Jet MG-315 ткань/сетка/пластик черный 97х40.5х40.5СМ газлифт подлокотники пластиковые"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Стул офисный для персонала и посетителей Iso ТК-002587000003 металл черный кожзаменитель Z-11 черный 800х540х600ММ мягкое сиденье, мягкая спинка ООО "ФЕСТ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Шкаф для документов полузакрытый Монолит 740х390х2050ММ серый ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ 2-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Шкаф для одежды Монолит ШМ50.3 740х520х2050ММ двери распашные 2-дверный орех гварнери ЛДСП 16ММ/22ММ ПВХ 0.5 и 2ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Шкаф для документов закрытый со стеклом Монолит 740х390х2050ММ орех гварнери ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Шкаф для одежды Монолит ШМ50.3 740х520х2050ММ двери распашные 2-дверный орех гварнери ЛДСП 16ММ/22ММ ПВХ 0.5 и 2ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

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