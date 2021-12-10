Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка столов, шкафов, тумб для нужд отдела СОП

    Поставка столов, шкафов, тумб для нужд отдела СОП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252663Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252663

    Наименование закупки

    Поставка столов, шкафов, тумб для нужд отдела СОП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка столов, шкафов, тумб для нужд отдела СОП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252663Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столов, шкафов, тумб для нужд отдела СОП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета, доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для одежды Монолит ШМ50.3 740х520х2050ММ двери распашные 2-дверный орех гварнери ЛДСП 16ММ/22ММ ПВХ 0.5 и 2ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф для документов закрытый со стеклом Монолит 740х390х2050ММ орех гварнери ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф для документов полузакрытый Монолит 740х390х2050ММ орех гварнери ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 2-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стол письменный Монолит СМ2.3 ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех гварнери 22/16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стол письменный Монолит СМ1.3 ЛДСП ЛДСП 1200х700х750ММ орех гварнери 22/16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стол письменный Монолит СМ19.3 ЛДСП ЛДСП 900х600х750ММ орех гварнери 22/16ММ ПВХ 0.5ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стол приставной угловой Монолит ЛДСП ЛДСП 700х700х750ММ орех гварнери 22ММ ПВХ 2ММ ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная подкатная Монолит 400х520х530ММ серый ЛДСП 22ММ ПВХ 0.5ММ 3 ящика, верхний с замком ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Тумба офисная под оргтехнику Монолит 770х600х680ММ орех гварнери ЛДСП 22ММ ПВХ 0.5ММ 2 двери, полка внутри ООО "Сигма-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кресло Brabix Daily MG-317 ткань/сетка/хром черный 100х49х49СМ Top Gun подлокотники пластиковые"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 78101
    Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
    Поставка м/м секции для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калужское УПХГ"
    78101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    126 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Ценовой запрос № 84283
    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
    Поставка мебели для нужд филиала "Корпоративный институт" ООО "Газпром трансгаз Томск"
    84283
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 02:00(GMT+03:00)
    96 567
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить