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    Главная / Торги / Поставка КИП для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Поставка КИП для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252652

    Наименование закупки

    Поставка КИП для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:18

    Документация процедуры

    _Проект_договора_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-23-27

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    deevati@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИП для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП для нужд АО "Газпром добыча Томск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течении 90 календарных дней, оплата на 15 рабочий день с даты поставки всей партии Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок управления ESD-VCX 90 с двигателем 0.09"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Датчик вибрационный предельного уровня Liquiphant M FTL51 зонд-1000ММ KGR2BB4G5A+L8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Модуль контроля управления с КМЧ в составе: комплект проводов, наконечники , источник питания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Позиционер электропневматический SIPART PS2 20мА для поворотных/линейных клапанов ATEX/IECEx/FM/CSA M20X1.5/G 1/4 двух/трех/четырехпроводное подключение с Hart однонаправленного действия, алюминиевый корпус EEX D с блокируемой предохранительной фрикционной муфтой 6DR5215-0EG00-0AA0"

    Кол-во: 2.000

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    Лоты:
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    Регион:
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