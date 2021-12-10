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    Главная / Торги / Продукция с логотипом

    Продукция с логотипом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252651Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252651

    Наименование закупки

    Продукция с логотипом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:57

    Документация процедуры

    Сувенирная_продукция_с_логотипом.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Контактный телефон

    +7 831 422-18-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elizaveta.Pudovkina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудовкина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукция с логотипом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252651Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция с логотипом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького. д.65БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 дней после оказания услуги

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брендированная продукция"

    Кол-во: 1.000

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