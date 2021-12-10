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    Главная / Торги / Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252644Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252644

    Наименование закупки

    Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 12:11

    Документация процедуры

    Проект_Договор__КИМ_от_22.06.2021.doc

    Санкт_Петербургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_орехов_и_сухофруктов.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.korytnaya@gazprompitanie.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корытная Юлия Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252644Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    599 520,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.4;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Абрикос без косточек Гранд Мастер 200Г ГОСТ 32896-2014"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 2"

    "Ананас Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Арахис жареный Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Орехи грецкие очищенные Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Изюм золотой Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Орех кедровый очищенный Гранд Мастер 200Г вакуумная упаковка ГОСТ 31852-2012"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Орехи кешью жареный Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Манго премиум Гранд Мастер 150Г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Миндаль сушеный Гранд Мастер Золотой вакуумная упаковка 200Г ГОСТ 16831-71"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 10"

    "Финики Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Фундук сушеный Гранд Мастер 200Г ГОСТ 16835-81"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 12"

    "Чернослив без косточек Гранд Мастер 200Г ГОСТ 32896-2014"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 13"

    "Фисташки жареные соленые Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Смесь орехов жареных и изюма Гранд Мастер Гурман 200Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Смесь жареных орешков Гранд Мастер 200Г"

    Кол-во: 60.000

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