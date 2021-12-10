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Наименование закупки
Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 12:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 812 455-14-23
Факс
Адрес электронной почты
u.korytnaya@gazprompitanie.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корытная Юлия Игоревна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252644Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка орехов и сухофруктов для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
599 520,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 198188, г.Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.4;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условий договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 250.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
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