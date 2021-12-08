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    Главная / Торги / Муфты в г. Казань

    Муфты в г. Казань

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252633

    Наименование закупки

    Муфты в г. Казань

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:28

    Документация процедуры

    Копия_ТЗ_к_ПЗ_для_разовой_закупки_до_500_тыс._руб.xlsx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Муфты в г. Казань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 11:00 GMT +308.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Муфты в г. Казань

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, Рахимова 8к3 +7 917 255-30-67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта для кабелей связи Связьстройдеталь МКО-П2/С09-2/4SC-1PLC8-SC/APC-12SC-10SC/APC-1SC/APC 130408-00123"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Муфта для кабелей связи оптическая Связьстройдеталь МКО-П3/С09-2/8SC-1PLC8-SC/APC-20SC-20SC/APC-4SC/APC 130408-00072"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Муфта для кабелей связи грунтовая, магистральная Связьстройдеталь МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44 130103-00811"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Разветвитель оптический РО-1х8-PLC-SM/0.9-1.0м-SC/APC 0.9мм 1x8направл. PLC 1260...1650нм SC/APC 1000мм SM G.657"

    Кол-во: 3.000

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