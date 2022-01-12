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Наименование закупки
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 11:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-21-31
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Sukhomlinova@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухомлинова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.01.2022 17:00 GMT +312.01.2022 17:0012.01.2022 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252628Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. 2-я Ресовая, д.2, корп.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата произв. на основ. Выставл. Исполнителем счета на оплату, в теч. 30 кал. дней с даты подпис. Сторонами Акта сдачи–приемки услуг путем перечисл. денежн. средств на р/с Исполнителя;
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 1.000
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