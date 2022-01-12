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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2022 17:0012.01.2022 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252628Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252628

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:14

    Документация процедуры

    ТЗ_на_проведение_работ_качество_пит._воды.doc

    ТФ_договора_на_Оказание_услуг_по_проведению_лабораторных_исследований_качества_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-21-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Sukhomlinova@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухомлинова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.01.2022 17:00 GMT +312.01.2022 17:0012.01.2022 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252628Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества питьевой холодной и горячей воды из внутренних систем зданий, разводящей водопроводной сети, пункта заправки автомашин АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. 2-я Ресовая, д.2, корп.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата произв. на основ. Выставл. Исполнителем счета на оплату, в теч. 30 кал. дней с даты подпис. Сторонами Акта сдачи–приемки услуг путем перечисл. денежн. средств на р/с Исполнителя;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лабораторные исследования"

    Кол-во: 1.000

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