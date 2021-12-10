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    Главная / Торги / Сумка санитарная

    Сумка санитарная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252626Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252626

    Наименование закупки

    Сумка санитарная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 812 609-48-70

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KRASOLGV@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красникова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сумка санитарная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252626Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сумка санитарная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сумка аптечка Уютия серая 24х14х8СМ мягкий футляр, с тремя отделениями для медикаментов и лекарств Китай"

    Кол-во: 12.000

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