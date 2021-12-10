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    Главная / Торги / Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала

    Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252625Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252625

    Наименование закупки

    Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:21

    Документация процедуры

    Анкета.docx

    Проект_договора_охрана.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагиова Камилла Рустемовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252625Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала

    Начальная цена

    115 320,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, Омская область, город Омск, улица Думская, дом 7 (арендуемые филиалом помещения 1, 2, 3 этажей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО)"

    Кол-во: 1.000

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