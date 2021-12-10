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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 10:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагиова Камилла Рустемовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252625Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране помещений и имущества от противоправных действий третьих лиц в пределах периметра объекта, оборудованного охранной сигнализацией (ОС), выведенной на пункт централизованной охраны (ПЦО) для Омского филиала
Начальная цена
115 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, Омская область, город Омск, улица Думская, дом 7 (арендуемые филиалом помещения 1, 2, 3 этажей)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условиям проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 1.000
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