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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 11:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Контактный телефон
+7 347 222-86-28 доб. 72289
Факс
Адрес электронной почты
smorodnikova_av@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смородникова Алевтина Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252622Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Согласно Извещению и ПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Кол-во: 1.000
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