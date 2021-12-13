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    Главная / Торги / Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252622Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252622

    Наименование закупки

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:40

    Документация процедуры

    ЗД.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 347 222-86-28 доб. 72289

    Факс

    Адрес электронной почты

    smorodnikova_av@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смородникова Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252622Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению специальной оценки условий труда работников для Салаватской ТЭЦ ООО "БГК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно Извещению и ПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда работников"

    Кол-во: 1.000

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