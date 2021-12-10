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    Главная / Торги / Поставка сварочных электродов

    Поставка сварочных электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252616Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252616

    Наименование закупки

    Поставка сварочных электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Malykhin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малыхин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочных электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252616Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочных электродов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере __(_) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __(_) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный Esab ОК 53.70 3.2ММ 4.5КГ"

    Кол-во: 22.500

    "Позиция 2"

    "Электрод сварочный Esab Э55А ОК 48.04 3.2ММ ГОСТ 9466"

    Кол-во: 22.500

    "Позиция 3"

    "Электрод сварочный Esab ОК 46.00 3ММ 5.3КГ"

    Кол-во: 26.500

    "Позиция 4"

    "Электрод сварочный ESAB-СВЭЛ УОНИ 13/55 3ММ 4.5КГ"

    Кол-во: 22.500

    "Позиция 5"

    "Электрод сварочный ESAB-СВЭЛ УОНИ 13/55 4ММ 6КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Электрод сварочный Kobelco LB-52U 2.6ММ 350ММ 5КГ Kobe Steel, Ltd Япония"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Электрод сварочный Kobelco LB-52U 3.2ММ 350ММ 5КГ Kobe Steel, Ltd Япония"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Проволока сварочная сплошного сечения Esab OK Tigrod 12.64 (ER70S-6) 1.6ММ ТУ 1222-045-55224353-2008"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Щетка дисковая Stayer Professional жгутированная стальная закаленная проволока 0.5ММ для УШМ 125х22ММ"

    Кол-во: 10.000

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    Лоты:
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    Регион:
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