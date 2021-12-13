Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252607Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252607

    Наименование закупки

    Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:51

    Документация процедуры

    Задание_Заказчика_1.xlsx

    Проект_договора_КИМ.docx

    Спецификация_КИМ.xlsx

    Памятка_для_оператора_ЭДО.pdf

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-57

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    kvon-av@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Квон Андрей Валерьянович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252607Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин автомобильных для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Начальная цена

    1 146 420,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: область Саратовская, район Татищевский, тер. Идолгское МО, 3,5км. западнее с. Сторожевка. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая БШК Бел-248 14.00R20 164/160 J TT"

    Кол-во: 18.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Ценовой запрос № 76964
    Поставка автошин УАВР
    Поставка автошин УАВР
    76964
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    81 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 78312
    Закупка автошин и колесных дисков для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка автошин и колесных дисков для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    78312
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    75 949
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78748
    Поставка шин к грузовой автотехнике согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка шин к грузовой автотехнике согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз...
    78748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    477 585
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 79005
    Комплектующие к автомобильной технике_ЯФ
    Комплектующие к автомобильной технике_ЯФ
    79005
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    304 953
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром газобезопасность"
    Ценовой запрос № 79186
    Поставка автомобильных шин для Оренбургской ВЧ
    Поставка автомобильных шин для Оренбургской ВЧ
    79186
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    84 542
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 82677
    Поставка автошин для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Поставка автошин для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    82677
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 07:30(GMT+03:00)
    485 509
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 80803
    Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
    Покупка автошин для нужд Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
    80803
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 13:30(GMT+03:00)
    158 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 84082
    Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
    Поставка запчастей, расходных материалов и технических жидкостей для нужд СУ...
    84082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 10:30(GMT+03:00)
    373 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить