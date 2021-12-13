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    Главная / Торги / Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97

    Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252606Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252606

    Наименование закупки

    Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:05

    Документация процедуры

    70_3_57_ТЗ_Пруток_Д16Т_кр60_РТТ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-56-02

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.snab@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шурыгин Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252606Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, 601909, г.Ковров, ул.Социалистическая, д.22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток алюминиевый Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97"

    Кол-во: 300.000

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