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Наименование закупки
Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 10:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-56-02
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.snab@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шурыгин Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252606Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прутка алюминиевого Д16Т диам. 60хНД РТ-Техприемка ГОСТ 21488-97
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Владимирская область, 601909, г.Ковров, ул.Социалистическая, д.22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 15 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Кол-во: 300.000
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