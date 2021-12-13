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Наименование закупки
Поставка питьевой воды в бутылях 19 л для нужд ООО "Газпром метанола"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 05:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-70
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
MurashovEG@gazprom-methanol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды в бутылях 19 л для нужд ООО "Газпром метанола"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252603Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды в бутылях 19 л для нужд ООО "Газпром метанола"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г.Томск , Кузовлевский тракт, д.2 стр.169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% по факту поставки на 15 рабочий день
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 4500.000
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