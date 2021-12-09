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    Главная / Торги / МММ в г.Омск

    МММ в г.Омск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252592Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252592

    Наименование закупки

    МММ в г.Омск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:38

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МММ в г.Омск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 18:00 GMT +309.12.2021 18:0009.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252592Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МММ в г.Омск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г.Омск, ул. Ватутина,21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стяжка кабельная устойчивая к ультрафиолету нейлон 100x2.5мм 100шт"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 2"

    "Стяжка кабельная устойчивая к ультрафиолету нейлон 200x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 98.000

    "Позиция 3"

    "Стяжка кабельная устойчивая к ультрафиолету нейлон 300x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 4"

    "Стяжка кабельная устойчивая к ультрафиолету нейлон 250x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Талреп кольцо-кольцо Т-30-01"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Талреп крюк-кольцо сталь M8 160...230мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Карабин кабельный ТК-У зажим ODWAC сталь 65x74мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Зажим анкерный натяжной ODWAC-22 для подвески кабеля плоского оптоволоконного на опорах линий связи сталь оцинкованная 0.9кН 7x16мм"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 9"

    "Зажим анкерный натяжной PA-1500P 20100061 сталь 15кН 50...70мм"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 10"

    "Подвес кабельный П-8 160шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Коннектор экранированный Ubiquiti TC-CON для кабеля SFTP RJ45 8P8C cat.5e"

    Кол-во: 4200.000

    "Позиция 12"

    "Адаптер оптический проходной SC SC/APC simplex, SM втулка - керамика циркониевая, корпус - пластик 2 разъема 2 опт. волокна"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 13"

    "Кабель-канал 40x40мм PVC"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 14"

    "Кабель-канал 40x25мм PVC с замком двойным"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 15"

    "Труба гофрированная 16мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 16"

    "Крепеж-клипса для труб без защелки 16мм пластик"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 17"

    "Труба гофрированная 25мм без протяжки PVC"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Крепеж-клипса для труб без защелки 25мм пластик"

    Кол-во: 300.000

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