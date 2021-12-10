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    Главная / Торги / Поставка дизель-тестера_МТО

    Поставка дизель-тестера_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252586Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252586

    Наименование закупки

    Поставка дизель-тестера_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Контактный телефон

    (495) 817-30-21

    Факс

    Адрес электронной почты

    egorov.ao@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егоров Алексей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дизель-тестера_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252586Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дизель-тестера_МТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Доставка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизель тестер МТ10Д Плюс"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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