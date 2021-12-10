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Наименование закупки
Поставка дизель-тестера_МТО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Контактный телефон
(495) 817-30-21
Факс
Адрес электронной почты
egorov.ao@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егоров Алексей Олегович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизель-тестера_МТО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252586Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизель-тестера_МТО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Доставка за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Кол-во: 1.000
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