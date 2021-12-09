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Наименование закупки
Поставка специализированной мебели для нужд Сковородинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 11:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
7-772-65228
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
I.Chirkina@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЧИРКИНА Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированной мебели для нужд Сковородинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 20:00 GMT +309.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252577Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированной мебели для нужд Сковородинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К, 634024, г. Томск, улица причальная, 13 (Склад: Сковородинское ЛПУМГ, 676014, Амурская область, Сковородинский р-н, г. Сковородино, ул. Василевского, д. 7)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки С момента подписания до 31.12.2021
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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