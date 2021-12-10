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    Главная / Торги / Поставка выключателей автоматических модульных для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка выключателей автоматических модульных для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252575Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252575

    Наименование закупки

    Поставка выключателей автоматических модульных для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:25

    Документация процедуры

    Приложение_Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_выкл_авт_год_2022_к_служебная_записка__О.docx

    Приложение_Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ_к_служебная_записка__О_приобретении_МТР_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка выключателей автоматических модульных для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252575Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выключателей автоматических модульных для нужд филиала УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    412 919,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. Ямбург, БХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург». Контактное лицо: Виноградов Максим Викторович (34949) 65-010.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63-3C32-УХЛ3 32А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3 260796 81.7х54х71.5ММ"

    Кол-во: 77.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВМ63-1C16-УХЛ3"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C25 25А IP20 400В 3P 6КА УХЛ3 103740"

    Кол-во: 76.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63-3C50-УХЛ3 50А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3 260800 81.7х54х71.5ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63-3C16-УХЛ3 16А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3 81.7х54х71.5ММ"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin D63-22C25-A-УХЛ4-6 25А C IP20 220В 2P 6КА 30мА УХЛ4 ТУ 3422-046-05758109-2008"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1C32-УХЛ3 32А C IP20 220В 1P 6КА УХЛ3 -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический OptiMat E250H200 200А IP20 690В 3P 12кА УХЛ3 230658"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63-3C63-УХЛ3 63А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3 81.7х54х71.5ММ"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВМ63-3C10-УХЛ3"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВМ63-1C10-УХЛЗ"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ ВМ63-1B6-УХЛ3"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63 1C40 40А C IP20 230В 1P 6КА УХЛ3"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВМ63-1C25-УХЛ3"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin D63-22C25-A-УХЛ4-6 25А C IP20 220В 2P 6КА 30мА УХЛ4 ТУ 3422-046-05758109-2008"

    Кол-во: 2.000

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