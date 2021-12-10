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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 10:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТР 1
Почтовый адрес
142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ЛЕНИНСКИЙ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТРОЕНИЕ 1
Контактный телефон
+7 915 359-31-31
Факс
Адрес электронной почты
p.yudintsev@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юдинцев Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских новогодних подарков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252574Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков
Начальная цена
245 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г.Санкт-Петербург, Добролюбова 16, корп.2 лит. аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"
Адрес местонахождения
142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТР 1
142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ЛЕНИНСКИЙ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТРОЕНИЕ 1
Кол-во: 70.000
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