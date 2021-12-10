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    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков

    Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252574Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252574

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЦПС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"

    Юридический адрес

    142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТР 1

    Почтовый адрес

    142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ЛЕНИНСКИЙ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТРОЕНИЕ 1

    Контактный телефон

    +7 915 359-31-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    p.yudintsev@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юдинцев Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252574Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    245 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г.Санкт-Петербург, Добролюбова 16, корп.2 лит. аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 10 рабочих дней с момента заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЦПС"

    Адрес местонахождения

    142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ВИДНОЕ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТР 1

    142717, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ЛЕНИНСКИЙ, П РАЗВИЛКА, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ N5537, ВЛАДЕНИЕ 15, СТРОЕНИЕ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор новогодний подарочный Новогоднее чудо Мир подарков кондитерский набор 800Г в металлизированном пакете, мягкая игрушка - олень 28СМ (текстиль), наушники, аппликация "Животные", электрические гирлянды шаров, фломастеры акварельные 6ШТ, пальчиковый театр, набор аксессуаров для лепки снеговика "Наряди снеговика", раскраска для детей "Рисуем пальчиками", художественный набор 68 предметов в кейсе картонная упаковка с полноцветной печатью новогоднего рисунка"

    Кол-во: 70.000

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