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    Главная / Торги / Поставка хим.реагентов

    Поставка хим.реагентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    252572

    Наименование закупки

    Поставка хим.реагентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:27

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Lapteychuk.YuS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаптейчук Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хим.реагентов

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 08:00 GMT +314.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252572Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 08:00 GMT +314.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка хим.реагентов

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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