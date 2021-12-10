Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Регулятор расхода газа

    Регулятор расхода газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252570Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252570

    Наименование закупки

    Регулятор расхода газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-24

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    uskov_dv@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усков Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Регулятор расхода газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252570Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Регулятор расхода газа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик должен осуществить поставку Товара в минимально возможные сроки. Постоплата 100% (возможен аванс). Проект договора во вложении. Подача ТКП является согласием с условиями запроса цен и договора. Поставка Товара осуществляется путем доставки на склад Покупателя по адресу: 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1. Режим работы складов: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 15-00, вторник – прием грузов не производится.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Регулятор расхода газа РРГ-12-36-10-М2-М27Р"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261575
    Приборы контроля и учета
    Приборы контроля и учета
    261575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 78263
    Газосчетчик ЛГХИ
    Газосчетчик ЛГХИ
    78263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    260 487
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 82272
    Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая горка"
    Поставка счетчика газа для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" санаторий " Голубая...
    82272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    112 555
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 83527
    Поставка МТР (Приборы для измерения количества жидкости и температуры)
    Поставка МТР (Приборы для измерения количества жидкости и температуры)
    83527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    500 815
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Ценовой запрос № 83762
    Поставка счетчиков газа РСГ
    Поставка счетчиков газа РСГ
    83762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 06:00(GMT+03:00)
    121 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить