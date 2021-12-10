Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик должен осуществить поставку Товара в минимально возможные сроки. Постоплата 100% (возможен аванс). Проект договора во вложении. Подача ТКП является согласием с условиями запроса цен и договора. Поставка Товара осуществляется путем доставки на склад Покупателя по адресу: 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1. Режим работы складов: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 15-00, вторник – прием грузов не производится.