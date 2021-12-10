www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Регулятор расхода газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 09:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-24
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
uskov_dv@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усков Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Регулятор расхода газа
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252570Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Регулятор расхода газа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик должен осуществить поставку Товара в минимально возможные сроки. Постоплата 100% (возможен аванс). Проект договора во вложении. Подача ТКП является согласием с условиями запроса цен и договора. Поставка Товара осуществляется путем доставки на склад Покупателя по адресу: 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Бурденко,1. Режим работы складов: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 16-00, пятница с 9-00 до 15-00, вторник – прием грузов не производится.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Кол-во: 1.000
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