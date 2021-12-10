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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд отдела транспортного участка

    Поставка офисной мебели для нужд отдела транспортного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252566Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252566

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд отдела транспортного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для нужд отдела транспортного участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252566Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для нужд отдела транспортного участка

    Начальная цена

    114 469,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета, доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба офисная под оргтехнику Арго 800х600х600ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ полка внутри ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная приставная Арго 440х600х760ММ ясень шимо ЛДСП 22/18ММ ПВХ 2ММ 4 ящика, верхний с замком ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Стол компактный Арго ЛДСП ЛДСП 1600х1200х760ММ ясень шимо 22ММ ПВХ 2ММ ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф для одежды Арго 770х580х2000ММ двери распашные 2-дверный серый ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ регулируемые опоры ООО "КузнецкМебель""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф для документов закрытый Арго 770х370х1220ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 2-дверный двери распашные ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для документов закрытый со стеклом Арго 770х370х2000ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "КузнецкМебель" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кресло Метта BK-10CH ткань/сетка/хром черный 137х46х46СМ Top Gun подлокотники хромированные с мягкими накладками"

    Кол-во: 1.000

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