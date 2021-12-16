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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252564Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252564

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:00

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    Счет_на_оплату___АТ_AP3435_от_16_декабря_2021г._ЦЗ_252564.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252564Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    1 975 101,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, филиал «Управление технологического транспорта и специальной техники» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки для резидентов РФ: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо поршневое ГАЗ,УАЗ с дв. ЗМЗ-40904 Евро 40524.1000100-10-АР"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Вкладыш коренной дв. 406 стандарт 406-1000102"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Вкладыш шатунный (стандарт.) 406-1000104"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ремень генератора 6РК 1703"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Бачок расширительный КАМАЗ 6520-1311010 ГОСТ Р 53832-2010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Глушитель ГАЗ 3221-1201008"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Трос ручного тормоза 3302-3508800 комплектация: трос задний 2ШТ (высота 1282ММ), трос передний 1ШТ(высота 1390ММ)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Свечи зажигания 4052-3707010-10 4ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Ремень привода 750 дв.4213"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Ремкомплект ГРМ 406-3906625-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Ремень привода 6РК-1370"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Фара круглая МТЗ-82 ФГ-305М металлическая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    ". Насос водяной 4062.3906629-30"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Зеркало с подогревом САКД 458201.050-01 БЕЛОГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Зеркало с подогревом САКД 458201.030 БЕЛОГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Колодки тормозные задние 3302-3502090 ГАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Энергоаккумулятор КАМАЗ-6520 30/24 WABCO 9254920010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Термостат ЗМЗ-40524, 40525, 40904 в сборе 4062-41-3060080-00"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Кран отопителя электрический Газель Бизнес 8109030-30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    ". Шланг тормозов заднего контура 3302-3506025"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    ". Шланг тормозов переднего контура 33027-3506025"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Шланг тормозной 469-3506060 УАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный 06A115561B VAG"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Рукав высокого давления РВД Ду12ММ 1.450М М22х1.5 27ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Рукав РВД М20х1,5ММ 700ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Рукав высокого давления Н.036.83.090 (МТЗ-80/82)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 27"

    "Рукав высокого давления Н.036.83.020 (МТЗ-80/82)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Стартер МТЗ 12В 9142.780"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Болт кардана 52-2203012 с гайкой М10х1"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 30"

    "Рукав высокого давления РВД 12-27.5-1250 М20х1,5 ключ 24"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Рукав высокого давления РВД 12-27.5-850 М20х1,5 275Атм, ключ 24"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 32"

    "Рукав высокого давления РВД 12-27.5-1050 М20х1,5 275Атм, ключ 24"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр топливный ФТ-020-1117010 ПАЗ .МТЗ,"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Фильтр масляный 06A115561B VAG"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Муфта разрывная Н.036.50.000 Евро МТЗ В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Головка блока цилиндров ЗМЗ 406-3906562 ЗМЗ-406 в сборе с ПГБЦ и крепежом ПАО "ЗМЗ""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Вал карданный переднего моста МТЗ передний, промежуточный 72 2203010-А3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    ". Гидрораспределитель 3-х выводной Р80-3/1-222М МТЗ-80,82, Т-150 ГТ Р-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Опора вала промежуточная карданного в сборе МТЗ-80 БЗТДиА 72-2209010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Маяк проблесковый стационарный С12-21 КАМАЗ 12В желтый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 41"

    "Шестерня распредвала УАЗ, ГАЗ 4216-1006001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 42"

    "Головка блока 4216-1003001-20 ГАЗель Бизнес ЕВРО-3 ДВ-4216 с ГБО, в сборе, с прокладками и крепежом ОАО "УМЗ""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 43"

    "Шплинт задней навески пружинный 5х76 А61.07.001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 44"

    "Чека с кольцом А61.05.005СБ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 45"

    "Глушитель основной для автомобилей ГАЗ 3221-1201008"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Генератор МТЗ с двиг. Д243, Д260.1 9695-3701-1 Радиоволна"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Раскос механизма задней навески МТЗ, ЮМЗ 80-4605150-02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Фильтр топливный TSN9.3.22 TSN ЗИЛ-5301, МТЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Кран тормозной МТЗ 14.3514010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Распылитель МТЗ 172.1112110-11.01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 51"

    "Ремкомплект ГРМ 406.3906625-02 ЗМЗ-40904 УАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Камера тормозная тип 24/24 4310, с энергоаккумулятором 25.3519201"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Термостат ТС-109-1306100 для дизеля Д-243 трактора МТЗ-82.1 В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Тяга механизма навески центральная А61.03.000 МТЗ-80 В в сборе"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 55"

    "Муфта разрывная Н.036.50.000 Евро МТЗ В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    ". Переключатель поворотов ПКП-1/3912.3769-01 МТЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 57"

    "Зеркало заднего вида в сборе 80-8201055 МТЗ-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 58"

    "Электродвигатель отопителя ГАЗ-2705 Арт: LFh 03027 (009-A70-74D)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 59"

    "Блок регулирования скорости вентилятора отопителя UT-8121500-05 ГАЗель Бизнес"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 60"

    "Насос топливный бензиновый погружной Евро-3 Газель-Соболь (дв. Крайслер,ЗМЗ-405) 515.1139-12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Ремень поликлиновой 6РК1703 КАМАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 62"

    "Шланг тормозной 469-3506060 УАЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 63"

    "Лампа автомобильная Osram H7 12В 55ВТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 64"

    "Фильтр воздушный GB-9434 Газель"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 65"

    "Рессора под кабину 5320-5001080 5 листов 1.9КГ АО "ЧМЗ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Диск тормозной ГАЗ-2217 2217-3501077"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 67"

    "Ремкомплект передней ступицы 3302-3103800 Газель"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 68"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3302 задняя 3302-3511800 1 комплект (4шт)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 69"

    "Патрубок ДМРВ 3159 1109401 УАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 70"

    "Диск тормозной ГАЗель 3302-3501077"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 71"

    "Ремкомплект ступицы L3741085 УАЗ Патриот, Хантер 2 подшипника+сальник+ смазка"

    Кол-во: 4.000

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