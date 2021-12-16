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Наименование закупки
Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 10:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Почтовый адрес
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Контактный телефон
+375 17 219111 доб. 1
Факс
+375 17 285633 доб. 2
Адрес электронной почты
gazcomplect@btg.by
Ф.И.О. контактного лица
Максименко Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Районы Архангельской области/
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252564Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автозапчастей для нужд филиала "УТТиСТ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Начальная цена
1 975 101,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Районы Архангельской области/, филиал «Управление технологического транспорта и специальной техники» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки для резидентов РФ: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
Адрес местонахождения
220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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