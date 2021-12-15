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    Главная / Торги / Поставка частотного преобразователя на ТБС "Нептун" для нужд ООО " Газпром флот в 2021-2022 году( 47)

    Поставка частотного преобразователя на ТБС "Нептун" для нужд ООО " Газпром флот в 2021-2022 году( 47)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252562Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252562

    Наименование закупки

    Поставка частотного преобразователя на ТБС "Нептун" для нужд ООО " Газпром флот в 2021-2022 году( 47)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 66-06-00

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    v.Stremilenko@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стремиленко Владислав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка частотного преобразователя на ТБС "Нептун" для нужд ООО " Газпром флот в 2021-2022 году( 47)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252562Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка частотного преобразователя на ТБС "Нептун" для нужд ООО " Газпром флот в 2021-2022 году( 47)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной, доставка до склада грузополучателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь частоты Danfoss FC-102P18KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX"

    Кол-во: 1.000

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