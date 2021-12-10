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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252561Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252561

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:07

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА.DOC

    Договор_МТР_ПГППv3.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252561Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для МФУ для нужд филиала СИУС ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    585 957,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, 9, Склад Службы информационно-управляющих ситемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик захвата бумаги из кассеты RM1-6414 для HP LJ P2030/2035/2050/2055"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект для НР LJ Enterprise MFP M725 HP CF254A/CF235-67908"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Печь в сборе для HP LJ 1010/1012/1015 RM1-0661-040000/RM1-0655-000/RM1-3955-000CN/RM1-3955-020CN/RM1-3955-030CN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Узел термозакрепления в сборе CE710-69010/RM1-6185 для HP LJ5225"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ролик захвата бумаги из лотков 2 и 3 HP RM1-9168-000CN/RM1-9168-000000 для LJ Pro 400 M401, Pro 400M"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Ролик захвата бумаги HP RM1-0731-050000/RM1-0731-050CN/RM1-0731-000CN/RM1-0731-020CN/RM1-0731-030CN/RM1-0731-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Плата форматирования (сетевая) HP для HP LJ2015n Q7805-69003/Q7805-60002/Q7805-60003/Q7805-67903/Q7805-69002/Q7805-69003N/Q7805-60001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Узел термозакрепления в сборе HP RM1-6406-000CN/RM1-6406-000/RM1-6406-000000/RM2-2905-000CN/RM2-2905-000000/RM2-2905-000 для НР LJ P2030/2035/2050/2055"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Узел термозакрепления в сборе HP RM1-4248-020CN/RM1-4248-000CN для HP LJ P2015/P2014/M2727 MFP"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Узел термозакрепления в сборе HP RM1-2524-080CN/Q7829-67941/Q7829-67934/RM1-2524-040CN/RM1-2524-070CN/RM1-2524-000CN для HP LJ 5200"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Плата форматирования HP для LJ P2055dn CC528-69002-GEN/CC528-69002/CC528-60001/CC528-69002-REF"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Термопленка Canon для Canon IR 2016/2018/2200/2800/3300"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Термопленка Canon RM1-6406-film для iR1133/MF6180/6140/LBP2900/3000"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Термопленка с окошком Canon FM2-3353-Film/FG6-6039 для iR2016/2020/2020i/iR2018/2022/2025/2030/iR-2200/2800/3300/iR-2318/2320/iR2520/2525/2530/LJ 5000/5100/5200/M5025/M5035/M5039"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Шарнир (петля) крышки стола Canon FM4-9823-000000 для iR1133"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Узел захвата в сборе Canon M4-9859-000000 для iR1435/-1430/iR-ADV-c351/c350/c250/iR-c1225"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Тормозная площадка из лотка 3 (из кассеты) HP RM1-6454-000000/RM1-6454-000CN для LJ P2030/203"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 18"

    "Вал регистрации Canon FC5-4323 оригинальный для iR2520/2525/2530/2535/2545/iR2270/4570/3570/2230"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Держатель Canon FL3-3540 для iR1133"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Стекло экспонирования (сканера) Canon FL3-3144 для iR2530/2525/2520"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Ремкомплект автоподатчика Canon FM4-9866 для iR-1430/1435/iRC-250 узел захвата в сборе+ тормозная площадка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Ролик отделения в сборе Canon FM3-9538 для принтеров ADF"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 23"

    "Ролик захвата бумаги из кассеты Canon RC2-6130-000000"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 24"

    "Узел термозакрепления в сборе Canon FM3-9381 для iR2520"

    Кол-во: 3.000

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