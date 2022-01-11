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    Главная / Торги / Поставка материалов для водоподготовки для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка материалов для водоподготовки для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252559Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252559

    Наименование закупки

    Поставка материалов для водоподготовки для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:25

    Документация процедуры

    Договор_поставки__ТП_ЭДО__СМСП_2022_г.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрыпка Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для водоподготовки для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.01.2022 12:00 GMT +311.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252559Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для водоподготовки для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, Раздольная 2а. Срок поставки - в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цеолит синтетический NaA 2.9ММ мешок 40КГ ООО ТД "РЕАЛ СОРБ" ТУ 2163-004-21742510-2004"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 2"

    "Уголь древесный активный дробленый БАУ-А берёзовый 10КГ ООО "РЕАГЕНТАКВА" ГОСТ 6217-74"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 3"

    "Сорбент алюмосиликатный АС для водоочистных сооружений мешок 25Л 15КГ 0.7-1.4ММ ТУ 20.13.62-001-06519513-2017 ООО "Алсис""

    Кол-во: 78.000

    "Позиция 4"

    "Пенообразователь Ялан 200Л бочка ТУ 2481-019-22657427-2003"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 5"

    "Ингибитор коррозии порошок Комплекс цинковый 25КГ мешок ТУ 2439-005-24210860-2007 ООО "ЭКОЭНЕРГО""

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 6"

    "Адсорбент с защитным слоем NaFH 2.9ММ 40КГ мешок ТУ 2863-042-21742510-2012 ООО ТД "РЕАЛ СОРБ""

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 7"

    "Соль таблетированная поваренная пищевая 25КГ мешок ТУ 9192-002-55545896-2014"

    Кол-во: 16715.000

    "Позиция 8"

    "Соль поваренная пищевая Руссоль выварочная Экстра мешок 25КГ ТУ 9192-001-88280869-2019"

    Кол-во: 0.800

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