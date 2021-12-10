Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней для СМСП и 60 (шестидесяти) календарныхдней для не СМСП с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора