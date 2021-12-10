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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка экстемпоральных лекарственных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 237-56-80
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
med-msergeeva@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка экстемпоральных лекарственных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252556Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экстемпоральных лекарственных средств
Начальная цена
134 147,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге 59Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней для СМСП и 60 (шестидесяти) календарныхдней для не СМСП с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Кол-во: 5.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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