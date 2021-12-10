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    Главная / Торги / Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252556

    Наименование закупки

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:20

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Проект_Спецификации.xls

    Задание_на_поставку.xlsx

    ТОРГ_12_Товарная_накладная.xls

    УПД.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    med-msergeeva@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Начальная цена

    134 147,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней для СМСП и 60 (шестидесяти) календарныхдней для не СМСП с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал вспомогательный Колларгол 2г, вода очищенная, глицерин по 20 кап. краска для тонометрии"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Йодид калия раствор флакон 2ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Перманганат калия раствор 5ПРОЦ 50МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Хлорид натрия раствор стерильный флакон 10ПРОЦ 400МЛ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Средство Натрия цитрат стерильный раствор 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 6"

    "Материал вспомогательный Раствор натрия бромида для электрофореза 3ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Перекись водорода раствор 6ПРОЦ 400МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Препарат сосудосуживающий протаргола раствор стерильный флакон 2ПРОЦ 20МЛ стерильный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Раствор очищающий уксусной кислоты 20% Hirose electronic system 500МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Раствор очищающий уксусной кислоты 3% Hirose electronic system 100МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 11"

    "Формалин бутылка 10ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Фурацилин стерильный раствор 0.02% 50МЛ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Средство антисептическое Люголь раствор водный 1ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 14"

    "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый 0.1Л 70ПРОЦ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 15"

    "Перекись водорода пергидроль ОСЧ 8-4"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый 0.1Л 95ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

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